FTX Plate

Medijana plate FTX je $16,566 za Analitičar Podataka . Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u FTX. Poslednja izmena: 11/21/2025

Analitičar Podataka
$16.6K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u FTX je Analitičar Podataka at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $16,566. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u FTX je $16,566.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za FTX

Drugi resursi

