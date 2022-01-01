Каталог Компанија
FTI Consulting
FTI Consulting Плате

Распон плата FTI Consulting је од $87,435 у годишњој укупној компензацији за Računovođa на доњем крају до $362,500 за Konsultant menadžmenta на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније FTI Consulting. Последње ажурирање: 8/15/2025

$160K

Konsultant menadžmenta
L1 $96.3K
L2 $135K
L3 $190K
L4 $231K
L5 $363K
Računovođa
$87.4K
Poslovni analitičar
$189K

Analitičar podataka
$101K
Ljudski resursi
$90.5K
Marketing
$153K
Softverski inženjer
$96K
Често постављана питања

Највише плаћена улога пријављена у FTI Consulting је Konsultant menadžmenta at the L5 level са годишњом укупном компензацијом од $362,500. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у FTI Consulting је $135,188.

Издвојени послови

    Нису пронађени истакнути послови за FTI Consulting

