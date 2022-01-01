Direktorijum kompanija
FriendFinder Networks
FriendFinder Networks Plate

Plate FriendFinder Networks kreću se od $55,873 ukupne kompenzacije godišnje za Softverski Inženjer na nižem nivou do $439,688 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u FriendFinder Networks. Poslednja izmena: 11/21/2025

Poslovni Analitičar
$109K
Naučnik Podataka
$141K
Softverski Inženjer
$55.9K

Menadžer Softverskog Inženjerstva
$440K
Ne vidite svoj naziv pozicije?

Pretražite sve plate na našoj stranici za kompenzacije ili dodajte svoju platu da pomognete otključavanju stranice.


ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u FriendFinder Networks je Menadžer Softverskog Inženjerstva at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $439,688. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u FriendFinder Networks je $125,075.

Drugi resursi

