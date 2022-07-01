Fresha Plate

Direktorijum kompanija
Plate Fresha kreću se od $64,118 ukupne kompenzacije godišnje za Маркетинг na nižem nivou do $236,500 za Продукт Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Fresha. Poslednja izmena: 10/18/2025

Софтверски Инжењер
Median $127K
Маркетинг
$64.1K
Продукт Менаџер
$236K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Регрутер
$92.8K
Продаја
$103K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Fresha je Продукт Менаџер at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $236,500. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Fresha je $102,900.

