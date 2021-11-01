Fresenius Plate

Direktorijum kompanija
Plate Fresenius kreću se od $75,170 ukupne kompenzacije godišnje za Софтверски Инжењер na nižem nivou do $213,925 za Пројект Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Fresenius. Poslednja izmena: 10/18/2025

Машински Инжењер
$89.6K
Продукт Менаџер
$156K
Пројект Менаџер
$214K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Софтверски Инжењер
$75.2K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Fresenius je Пројект Менаџер at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $213,925. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Fresenius je $122,663.

