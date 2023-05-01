Direktorijum kompanija
FreeWire Technologies
FreeWire Technologies Plate

Plate FreeWire Technologies kreću se od $77,610 ukupne kompenzacije godišnje za Људски Ресурси na nižem nivou do $181,090 za Продукт Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u FreeWire Technologies. Poslednja izmena: 10/18/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Софтверски Инжењер
Median $180K
Људски Ресурси
$77.6K
Машински Инжењер
$133K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
62 25
Продукт Менаџер
$181K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u FreeWire Technologies je Продукт Менаџер at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $181,090. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u FreeWire Technologies je $156,330.

