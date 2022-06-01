Direktorijum kompanija
Freeman
Freeman Plate

Plate Freeman kreću se od $74,772 ukupne kompenzacije godišnje za Продаја na nižem nivou do $127,360 za Софтверски Инжењер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Freeman. Poslednja izmena: 10/18/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Кастомер Сервис
$114K
Information Technologist (IT)
$111K
Продукт Дизајнер
$85.4K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
Продаја
$74.8K
Софтверски Инжењер
$127K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Freeman je Софтверски Инжењер at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $127,360. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Freeman je $110,550.

Drugi resursi