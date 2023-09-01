Freedom Forever Plate

Direktorijum kompanija
Plate Freedom Forever kreću se od $75,000 ukupne kompenzacije godišnje za Softverski Inženjer na nižem nivou do $110,000 za Menadžer Proizvoda na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Freedom Forever. Poslednja izmena: 11/22/2025

Softverski Inženjer
Median $75K
Menadžer Proizvoda
Median $110K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Freedom Forever je Menadžer Proizvoda sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $110,000. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Freedom Forever je $92,500.

