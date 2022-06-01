Direktorijum kompanija
FreeAgent CRM Plate

Plate FreeAgent CRM kreću se od $46,384 ukupne kompenzacije godišnje za Softverski Inženjer na nižem nivou do $58,800 za Prodaja na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u FreeAgent CRM. Poslednja izmena: 11/24/2025

Prodaja
$58.8K
Softverski Inženjer
$46.4K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u FreeAgent CRM je Prodaja at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $58,800. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u FreeAgent CRM je $52,592.

