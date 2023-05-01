Direktorijum kompanija
Frank & Oak
Frank & Oak Plate

Medijana plate Frank & Oak je $24,283 za Uspeh Korisnika . Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Frank & Oak. Poslednja izmena: 11/24/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Uspeh Korisnika
$24.3K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Frank & Oak je Uspeh Korisnika at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $24,283. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Frank & Oak je $24,283.

