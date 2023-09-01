Direktorijum kompanija
Framer
Framer Plate

Plate Framer kreću se od $141,344 ukupne kompenzacije godišnje za Softverski Inženjer na nižem nivou do $152,335 za Poslovni Razvoj na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Framer. Poslednja izmena: 11/24/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Softverski Inženjer
Median $141K
Poslovni Razvoj
$152K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Framer je Poslovni Razvoj at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $152,335. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Framer je $146,839.

Drugi resursi

