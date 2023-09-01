Framer Plate

Plate Framer kreću se od $141,344 ukupne kompenzacije godišnje za Softverski Inženjer na nižem nivou do $152,335 za Poslovni Razvoj na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Framer . Poslednja izmena: 11/24/2025