FPL Plate

Plate FPL kreću se od $64,675 ukupne kompenzacije godišnje za Дата Сајентист na nižem nivou do $160,800 za Пројект Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u FPL. Poslednja izmena: 9/4/2025

$160K

Софтверски Инжењер
Median $67.6K

Full-Stack softverski inženjer

Бизнис Аналитичар
$111K
Контролс Инжењер
$70.4K

Дата Сајентист
$64.7K
Информациони Технолог (ИТ)
$103K
Пројект Менаџер
$161K
ЧПП

Den højest betalte rolle rapporteret hos FPL er Пројект Менаџер at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $160,800. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos FPL er $86,915.

