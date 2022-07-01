Direktorijum kompanija
Foxtrot
Foxtrot Plate

Plate Foxtrot kreću se od $125,000 ukupne kompenzacije godišnje za Софтверски Инжењер na nižem nivou do $201,000 za Бизнис Операције na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Foxtrot. Poslednja izmena: 9/4/2025

$160K

Софтверски Инжењер
Median $125K
Бизнис Операције
$201K
Продукт Менаџер
$143K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Foxtrot je Бизнис Операције at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $201,000. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Foxtrot je $142,710.

Drugi resursi