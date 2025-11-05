Direktorijum kompanija
Fortinet
  • Plate
  • Menadžer Softverskog Inženjerstva

  • Sve Menadžer Softverskog Inženjerstva plate

  • Greater Vancouver

Fortinet Menadžer Softverskog Inženjerstva Plate u Greater Vancouver

Menadžer Softverskog Inženjerstva kompenzacija in Greater Vancouver u Fortinet kreće se od CA$275K po year za P3 do CA$396K po year za P6. Medijana year kompenzacionog paketa in Greater Vancouver iznosi CA$281K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Fortinet. Poslednje ažuriranje: 11/5/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
P1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P2
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P3
CA$275K
CA$202K
CA$52.7K
CA$20.6K
P4
CA$253K
CA$177K
CA$58K
CA$17.7K
Prikaži 2 Više nivoa
Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji Fortinet, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (25.00% godišnje)



ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Menadžer Softverskog Inženjerstva poziciju u Fortinet in Greater Vancouver iznosi CA$395,707 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Fortinet za Menadžer Softverskog Inženjerstva poziciju in Greater Vancouver je CA$253,240.

