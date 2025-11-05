Direktorijum kompanija
Fortinet
  • Plate
  • Softverski Inženjer

  • Sve Softverski Inženjer plate

  • Israel

Fortinet Softverski Inženjer Plate u Israel

Softverski Inženjer kompenzacija in Israel u Fortinet kreće se od ₪496K po year za P3 do ₪825K po year za P6. Medijana year kompenzacionog paketa in Israel iznosi ₪509K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Fortinet. Poslednje ažuriranje: 11/5/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
P1
Software Engineer 1(Početni nivo)
₪ --
₪ --
₪ --
₪ --
P2
Software Engineer 2
₪ --
₪ --
₪ --
₪ --
P3
Senior Software Engineer
₪496K
₪415K
₪81K
₪0
P4
Staff Software Engineer
₪599K
₪470K
₪129K
₪0
Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Plate za praksu

Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji Fortinet, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (25.00% godišnje)



Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Uključeni Nazivi

Backend softverski inženjer

Ful-stek softverski inženjer

Mrežni inženjer

Softverski inženjer za osiguranje kvaliteta (KA)

Produkcijski softverski inženjer

DevOps inženjer

Veb programer

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Softverski Inženjer poziciju u Fortinet in Israel iznosi ₪825,317 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Fortinet za Softverski Inženjer poziciju in Israel je ₪573,808.

