  • Plate
  • Menadžer Proizvoda

  • Sve Menadžer Proizvoda plate

  • San Francisco Bay Area

Fortinet Menadžer Proizvoda Plate u San Francisco Bay Area

Medijana Menadžer Proizvoda kompenzacionog paketa in San Francisco Bay Area u Fortinet iznosi $410K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Fortinet. Poslednje ažuriranje: 11/5/2025

Medijanski paket
company icon
Fortinet
Product Manager
San Francisco, CA
Ukupno godišnje
$410K
Nivo
P6
Osnovna plata
$350K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$60K
Godine u kompaniji
0 Godine
Godine iskustva
20 Godine
Koji su karijerni nivoi u Fortinet?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Plate za praksu

Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji Fortinet, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (25.00% godišnje)



ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Menadžer Proizvoda poziciju u Fortinet in San Francisco Bay Area iznosi $510,000 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Fortinet za Menadžer Proizvoda poziciju in San Francisco Bay Area je $410,000.

