Direktorijum kompanija
Foresight Sports
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju

Foresight Sports Plate

Plate Foresight Sports kreću se od $105,525 ukupne kompenzacije godišnje za Софтверски Инжењер na nižem nivou do $132,600 za Пројект Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Foresight Sports. Poslednja izmena: 9/13/2025

$160K

Budite Plaćeni, Ne Iskorišćeni

Pregovarali smo o hiljadama ponuda i redovno postižemo povećanja od 30.000+ dolara (ponekad i 300.000+ dolara). Neka vam se plata pregovara ili vaš rezime pregleda od strane pravih stručnjaka - regrutara koji se time bave svakodnevno.

Хардверски Инжењер
$118K
Пројект Менаџер
$133K
Софтверски Инжењер
$106K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Ne vidite svoj naziv pozicije?

Pretražite sve plate na našoj stranici za kompenzacije ili dodajte svoju platu da pomognete otključavanju stranice.


ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Foresight Sports je Пројект Менаџер at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $132,600. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Foresight Sports je $117,585.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Foresight Sports

Srodne kompanije

  • Lyft
  • Intuit
  • Roblox
  • Google
  • Coinbase
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi