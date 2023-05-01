Каталог Компанија
Fluke
Радите овде? Затражите своју компанију

Fluke Плате

Распон плата Fluke је од $13,236 у годишњој укупној компензацији за Dizajner proizvoda на доњем крају до $222,063 за Ljudski resursi на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније Fluke. Последње ажурирање: 8/10/2025

$160K

Будите плаћени, не преварени

Преговарали смо о хиљадама понуда и редовно постижемо повећања од 30 хиљада долара+ (понекад 300 хиљада долара+).Нека се ваша плата преговара или ваш животопис прегледан од стране правих стручњака - регрутера који то раде свакодневно.

Ljudski resursi
$222K
Mašinski inženjer
$111K
Dizajner proizvoda
$13.2K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Menadžer proizvoda
$183K
Menadžer projekta
$137K
Softverski inženjer
$109K
Menadžer softverskog inženjerstva
$216K
Tehnički menadžer programa
$109K
Недостаје вам позиција?

Претражите све плате на нашој страници компензација или додајте своју плату да бисте помогли откључавање странице.


Често постављана питања

Највише плаћена улога пријављена у Fluke је Ljudski resursi at the Common Range Average level са годишњом укупном компензацијом од $222,063. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у Fluke је $124,055.

Издвојени послови

    Нису пронађени истакнути послови за Fluke

Повезане компаније

  • Apple
  • Amazon
  • LinkedIn
  • Pinterest
  • Snap
  • Погледајте све компаније ➜

Остали ресурси