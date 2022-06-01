Direktorijum kompanija
Fluidra
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju

Fluidra Plate

Plate Fluidra kreću se od $49,668 ukupne kompenzacije godišnje za Софтверски Инжењер na nižem nivou do $217,260 za Солушн Архитекта na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Fluidra. Poslednja izmena: 9/8/2025

$160K

Budite Plaćeni, Ne Iskorišćeni

Pregovarali smo o hiljadama ponuda i redovno postižemo povećanja od 30.000+ dolara (ponekad i 300.000+ dolara). Neka vam se plata pregovara ili vaš rezime pregleda od strane pravih stručnjaka - regrutara koji se time bave svakodnevno.

Продукт Менаџер
Median $59.9K
Људски Ресурси
$145K
Маркетинг
$59.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Продукт Дизајнер
$166K
Регрутер
$143K
Софтверски Инжењер
$49.7K
Солушн Архитекта
$217K
Ne vidite svoj naziv pozicije?

Pretražite sve plate na našoj stranici za kompenzacije ili dodajte svoju platu da pomognete otključavanju stranice.


ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Fluidra je Солушн Архитекта at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $217,260. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Fluidra je $142,800.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Fluidra

Srodne kompanije

  • Uber
  • Facebook
  • Lyft
  • Flipkart
  • Netflix
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi