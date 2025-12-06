Direktorijum kompanija
Flagstar Ban IT Tehnolog Plate

Prosečna IT Tehnolog ukupna kompenzacija u Flagstar Ban kreće se od $89.1K do $130K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Flagstar Ban. Poslednje ažuriranje: 12/6/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$102K - $117K
United States
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$89.1K$102K$117K$130K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za IT Tehnolog poziciju u Flagstar Ban iznosi $129,800 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Flagstar Ban za IT Tehnolog poziciju je $89,100.

