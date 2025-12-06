Direktorijum kompanija
Fiverr
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Venture Kapitalista

  • Sve Venture Kapitalista plate

Fiverr Venture Kapitalista Plate

Prosečna Venture Kapitalista ukupna kompenzacija in Israel u Fiverr kreće se od ₪216K do ₪307K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Fiverr. Poslednje ažuriranje: 12/6/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$73K - $86.5K
Israel
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$64.3K$73K$86.5K$91.3K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Potrebno nam je samo 3 još Venture Kapitalista prijavas u Fiverr da otključamo!

Pozovite svoje prijatelje i zajednicu da anonimno dodaju plate za manje od 60 sekundi. Više podataka znači bolje uvide za tražioce posla poput vas i našu zajednicu!

💰 Prikaži sve Plate

💪 Doprinesi Vaša plata


Doprinesi
Koji su karijerni nivoi u Fiverr?

Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Venture Kapitalista ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Venture Kapitalista poziciju u Fiverr in Israel iznosi ₪307,005 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Fiverr za Venture Kapitalista poziciju in Israel je ₪216,238.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Fiverr

Srodne kompanije

  • Citi
  • Morgan Stanley
  • Blackstone
  • Olo
  • Weedmaps
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/fiverr/salaries/venture-capitalist.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.