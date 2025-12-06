Direktorijum kompanija
Fiverr
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Menadžer Projekta

  • Sve Menadžer Projekta plate

Fiverr Menadžer Projekta Plate

Prosečna Menadžer Projekta ukupna kompenzacija in Pakistan u Fiverr kreće se od PKR 560K do PKR 783K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Fiverr. Poslednje ažuriranje: 12/6/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$2.2K - $2.6K
Pakistan
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$2K$2.2K$2.6K$2.8K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Potrebno nam je samo 3 još Menadžer Projekta prijavas u Fiverr da otključamo!

Pozovite svoje prijatelje i zajednicu da anonimno dodaju plate za manje od 60 sekundi. Više podataka znači bolje uvide za tražioce posla poput vas i našu zajednicu!

💰 Prikaži sve Plate

💪 Doprinesi Vaša plata


Doprinesi
Koji su karijerni nivoi u Fiverr?

Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Menadžer Projekta ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Menadžer Projekta poziciju u Fiverr in Pakistan iznosi PKR 783,019 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Fiverr za Menadžer Projekta poziciju in Pakistan je PKR 560,264.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Fiverr

Srodne kompanije

  • Citi
  • Morgan Stanley
  • Blackstone
  • Olo
  • Weedmaps
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/fiverr/salaries/project-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.