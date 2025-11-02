Direktorijum kompanija
Medijana Softverski Inženjer kompenzacionog paketa in Canada u FISPAN iznosi CA$86.8K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete FISPAN. Poslednje ažuriranje: 11/2/2025

Medijanski paket
company icon
FISPAN
Software Developer
Vancouver, BC, Canada
Ukupno godišnje
CA$86.8K
Nivo
Entry Level
Osnovna plata
CA$86.8K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
Godine u kompaniji
0 Godine
Godine iskustva
1 Godina
Koji su karijerni nivoi u FISPAN?
Block logo
+CA$80.9K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.8K
Verily logo
+CA$30.7K
Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Softverski Inženjer poziciju u FISPAN in Canada iznosi CA$160,750 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u FISPAN za Softverski Inženjer poziciju in Canada je CA$92,332.

