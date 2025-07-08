Direktorijum kompanija
Firework
Firework Plate

Plate Firework kreću se od $149,250 ukupne kompenzacije godišnje za Продукт Менаџер na nižem nivou do $246,225 za Бизнис Девелопмент na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Firework. Poslednja izmena: 9/4/2025

$160K

Софтверски Инжењер
Median $205K
Бизнис Девелопмент
$246K
Кастомер Саксес
$153K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Продукт Менаџер
$149K
Софтверски Инжењеринг Менаџер
$239K
Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U kompaniji Firework, Dodele akcija/vlasničkih udela su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)

The highest paying role reported at Firework is Бизнис Девелопмент at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $246,225. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Firework is $205,000.

Drugi resursi