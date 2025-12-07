Direktorijum kompanija
Firefly Aerospace
Firefly Aerospace Vazduhoplovni Inženjer Plate

Prosečna Vazduhoplovni Inženjer ukupna kompenzacija in United States u Firefly Aerospace kreće se od $80.8K do $110K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Firefly Aerospace. Poslednje ažuriranje: 12/7/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$86.5K - $105K
United States
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$80.8K$86.5K$105K$110K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Koji su karijerni nivoi u Firefly Aerospace?

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Vazduhoplovni Inženjer poziciju u Firefly Aerospace in United States iznosi $110,200 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Firefly Aerospace za Vazduhoplovni Inženjer poziciju in United States je $80,750.

Drugi resursi

