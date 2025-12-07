Direktorijum kompanija
Fireblocks
  • Plate
  • Menadžer Proizvoda

  • Sve Menadžer Proizvoda plate

Fireblocks Menadžer Proizvoda Plate

Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Fireblocks. Poslednje ažuriranje: 12/7/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$100K - $117K
Israel
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$87.2K$100K$117K$124K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U kompaniji Fireblocks, Dodele akcija/vlasničkih udela su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)



ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Menadžer Proizvoda poziciju u Fireblocks in Israel iznosi ₪419,132 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Fireblocks za Menadžer Proizvoda poziciju in Israel je ₪293,750.

Drugi resursi

