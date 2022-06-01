Finder Plate

Direktorijum kompanija
Plate Finder kreću se od $79,668 ukupne kompenzacije godišnje za Продукт Дизајнер na nižem nivou do $177,678 za Софтверски Инжењеринг Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Finder. Poslednja izmena: 9/3/2025

$160K

Продукт Дизајнер
$79.7K
Продукт Менаџер
$120K
Софтверски Инжењер
$122K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Софтверски Инжењеринг Менаџер
$178K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Finder je Софтверски Инжењеринг Менаџер at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $177,678. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Finder je $120,827.

