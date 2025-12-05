Direktorijum kompanija
Fidelity National Financial
Fidelity National Financial IT Tehnolog Plate

Prosečna IT Tehnolog ukupna kompenzacija u Fidelity National Financial kreće se od $57.9K do $82.4K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Fidelity National Financial. Poslednje ažuriranje: 12/5/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$65.6K - $74.7K
United States
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$57.9K$65.6K$74.7K$82.4K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Najveći paket kompenzacije za IT Tehnolog poziciju u Fidelity National Financial iznosi $82,364 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Fidelity National Financial za IT Tehnolog poziciju je $57,934.

