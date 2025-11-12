Direktorijum kompanija
Softverski inženjer za osiguranje kvaliteta (KA) kompenzacija in Raleigh-Durham Area u Fidelity Investments kreće se od $100K po year za L4 do $149K po year za L6. Medijana year kompenzacionog paketa in Raleigh-Durham Area iznosi $148K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Fidelity Investments. Poslednje ažuriranje: 11/12/2025

Prosečna Nivo
Dodaj kompenzacijuPoredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije ()
Bonus
L3
Associate Software Engineer(Početni nivo)
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
Software Engineer
$100K
$93K
$0
$7K
L5
Senior Software Engineer
$139K
$118K
$3.9K
$17.2K
L6
Principal Software Engineer
$149K
$140K
$0
$8.3K
Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U kompaniji Fidelity Investments, Dodele akcija/vlasničkih udela su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)



ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Softverski inženjer za osiguranje kvaliteta (KA) poziciju u Fidelity Investments in Raleigh-Durham Area iznosi $174,000 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Fidelity Investments za Softverski inženjer za osiguranje kvaliteta (KA) poziciju in Raleigh-Durham Area je $130,000.

