Fidelity Investments Ful-stek softverski inženjer Plate u Ireland

Ful-stek softverski inženjer kompenzacija in Ireland u Fidelity Investments kreće se od €44.8K po year za L3 do €114K po year za L6. Medijana year kompenzacionog paketa in Ireland iznosi €75.7K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Fidelity Investments. Poslednje ažuriranje: 11/12/2025

Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije ()
Bonus
L3
Associate Software Engineer(Početni nivo)
€44.8K
€41.9K
€0
€2.9K
L4
Software Engineer
€55.3K
€51.6K
€0
€3.6K
L5
Senior Software Engineer
€78.2K
€71.6K
€1.1K
€5.5K
L6
Principal Software Engineer
€114K
€108K
€0
€6.2K
Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U kompaniji Fidelity Investments, Dodele akcija/vlasničkih udela su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)



Najveći paket kompenzacije za Ful-stek softverski inženjer poziciju u Fidelity Investments in Ireland iznosi €142,168 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Fidelity Investments za Ful-stek softverski inženjer poziciju in Ireland je €71,007.

Drugi resursi