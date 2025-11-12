Fidelity Investments Ful-stek softverski inženjer Plate u India

Ful-stek softverski inženjer kompenzacija in India u Fidelity Investments kreće se od ₹1.22M po year za L3 do ₹2.66M po year za L7. Medijana year kompenzacionog paketa in India iznosi ₹1.81M. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Fidelity Investments. Poslednje ažuriranje: 11/12/2025

Naziv nivoa Ukupno Osnovna Akcije ( /yr ) Bonus L3 Associate Software Engineer ( Početni nivo ) ₹1.22M ₹1.13M ₹12.5K ₹68.9K L4 Software Engineer ₹1.54M ₹1.35M ₹71.6K ₹116K L5 Senior Software Engineer ₹3.1M ₹2.57M ₹176K ₹356K L6 Principal Software Engineer ₹ -- ₹ -- ₹ -- ₹ -- Prikaži 3 Više nivoa

Najnoviji podaci o platama

Raspored sticanja Glavni 25 % GOD 1 25 % GOD 2 25 % GOD 3 25 % GOD 4 U kompaniji Fidelity Investments, Dodele akcija/vlasničkih udela su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja: 25 % stiče se u 1st - GOD ( 25.00 % godišnje )

25 % stiče se u 2nd - GOD ( 2.08 % mesečno )

25 % stiče se u 3rd - GOD ( 2.08 % mesečno )

25 % stiče se u 4th - GOD ( 2.08 % mesečno )

Koji je raspored vest schedule u Fidelity Investments ?

