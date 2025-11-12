Ful-stek softverski inženjer kompenzacija in Greater Dallas Area u Fidelity Investments kreće se od $89.9K po year za L3 do $219K po year za L7. Medijana year kompenzacionog paketa in Greater Dallas Area iznosi $96.5K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Fidelity Investments. Poslednje ažuriranje: 11/12/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije ()
Bonus
L3
$89.9K
$83.9K
$77
$5.9K
L4
$116K
$105K
$3.1K
$8.6K
L5
$148K
$124K
$6.6K
$17.4K
L6
$184K
$145K
$7.6K
$31.8K
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U kompaniji Fidelity Investments, Dodele akcija/vlasničkih udela su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:
25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)
25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)
25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)