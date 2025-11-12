Backend softverski inženjer kompenzacija in Greater Bengaluru u Fidelity Investments kreće se od ₹1.52M po year za L4 do ₹4.61M po year za L6. Medijana year kompenzacionog paketa in Greater Bengaluru iznosi ₹1.98M. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Fidelity Investments. Poslednje ažuriranje: 11/12/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije ()
Bonus
L3
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L4
₹1.52M
₹1.42M
₹0
₹101K
L5
₹2.39M
₹2.11M
₹0
₹275K
L6
₹4.61M
₹3.98M
₹0
₹630K
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U kompaniji Fidelity Investments, Dodele akcija/vlasničkih udela su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:
25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)
25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)
25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)