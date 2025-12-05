Direktorijum kompanija
Prosečna Ljudski Resursi ukupna kompenzacija in United States u Fidel API kreće se od $113K do $161K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Fidel API. Poslednje ažuriranje: 12/5/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$129K - $153K
United States
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$113K$129K$153K$161K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Koji su karijerni nivoi u Fidel API?

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Ljudski Resursi poziciju u Fidel API in United States iznosi $161,000 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Fidel API za Ljudski Resursi poziciju in United States je $113,400.

