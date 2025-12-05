Direktorijum kompanija
Prosečna Menadžer Proizvoda ukupna kompenzacija in Spain u Fever kreće se od €45.7K do €65.1K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Fever. Poslednje ažuriranje: 12/5/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$60.4K - $70.7K
Spain
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$52.7K$60.4K$70.7K$75.2K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Koji su karijerni nivoi u Fever?

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Menadžer Proizvoda poziciju u Fever in Spain iznosi €65,147 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Fever za Menadžer Proizvoda poziciju in Spain je €45,659.

Drugi resursi

