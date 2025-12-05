Direktorijum kompanija
Fever
Fever Naučnik Podataka Plate

Prosečna Naučnik Podataka ukupna kompenzacija in Spain u Fever kreće se od €46.6K do €63.8K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Fever. Poslednje ažuriranje: 12/5/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$58.3K - $69.2K
Spain
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$53.8K$58.3K$69.2K$73.7K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Koji su karijerni nivoi u Fever?

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Naučnik Podataka poziciju u Fever in Spain iznosi €63,806 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Fever za Naučnik Podataka poziciju in Spain je €46,606.

