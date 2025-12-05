Direktorijum kompanija
Prosečna Rekruter ukupna kompenzacija in United States u Fetch kreće se od $152K do $213K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Fetch. Poslednje ažuriranje: 12/5/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$164K - $191K
United States
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$152K$164K$191K$213K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U kompaniji Fetch, Dodele akcija/vlasničkih udela su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)



ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Rekruter poziciju u Fetch in United States iznosi $212,764 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Fetch za Rekruter poziciju in United States je $151,974.

Drugi resursi

