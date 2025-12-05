Direktorijum kompanija
Fenergo
Fenergo Grafički Dizajner Plate

Prosečna Grafički Dizajner ukupna kompenzacija in United States u Fenergo kreće se od $64K do $93.2K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Fenergo. Poslednje ažuriranje: 12/5/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$73.5K - $83.7K
United States
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$64K$73.5K$83.7K$93.2K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Koji su karijerni nivoi u Fenergo?

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Grafički Dizajner poziciju u Fenergo in United States iznosi $93,220 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Fenergo za Grafički Dizajner poziciju in United States je $63,990.

