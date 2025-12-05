Direktorijum kompanija
Federated Hermes
Federated Hermes Menadžer Projekta Plate

Prosečna Menadžer Projekta ukupna kompenzacija in United States u Federated Hermes kreće se od $89.3K do $125K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Federated Hermes. Poslednje ažuriranje: 12/5/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$96.6K - $112K
United States
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$89.3K$96.6K$112K$125K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Koji su karijerni nivoi u Federated Hermes?

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Menadžer Projekta poziciju u Federated Hermes in United States iznosi $124,950 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Federated Hermes za Menadžer Projekta poziciju in United States je $89,250.

