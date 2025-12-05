Direktorijum kompanija
Prosečna Menadžer Softverskog Inženjerstva ukupna kompenzacija in Taiwan u Fazz kreće se od NT$2.7M do NT$3.84M po year.

Prosečna ukupna kompenzacija

$100K - $114K
Taiwan
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$88.3K$100K$114K$125K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Koji su karijerni nivoi u Fazz?

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Menadžer Softverskog Inženjerstva poziciju u Fazz in Taiwan iznosi NT$3,842,659 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Fazz za Menadžer Softverskog Inženjerstva poziciju in Taiwan je NT$2,702,887.

Drugi resursi

