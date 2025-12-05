Direktorijum kompanija
Prosečna Naučnik Podataka ukupna kompenzacija in Singapore u Fazz kreće se od SGD 49.3K do SGD 68.6K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Fazz. Poslednje ažuriranje: 12/5/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$40.9K - $48.2K
Singapore
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$38.2K$40.9K$48.2K$53.2K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Koji su karijerni nivoi u Fazz?

Najveći paket kompenzacije za Naučnik Podataka poziciju u Fazz in Singapore iznosi SGD 68,621 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Fazz za Naučnik Podataka poziciju in Singapore je SGD 49,266.

