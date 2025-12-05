Direktorijum kompanija
Fathom
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
Fathom Korisnička Podrška Plate

Prosečna Korisnička Podrška ukupna kompenzacija in United States u Fathom kreće se od $53.6K do $73.1K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Fathom. Poslednje ažuriranje: 12/5/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$57.3K - $69.3K
United States
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$53.6K$57.3K$69.3K$73.1K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Koji su karijerni nivoi u Fathom?

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Korisnička Podrška poziciju u Fathom in United States iznosi $73,080 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Fathom za Korisnička Podrška poziciju in United States je $53,550.

