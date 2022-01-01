FastSpring Plate

Plate FastSpring kreću se od $92,000 ukupne kompenzacije godišnje za Softverski Inženjer na nižem nivou do $134,325 za Menadžer Proizvoda na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u FastSpring . Poslednja izmena: 11/22/2025