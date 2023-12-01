Direktorijum kompanija
Fastenal
Fastenal Plate

Plate Fastenal kreću se od $18,199 ukupne kompenzacije godišnje za Информациони Технолог (ИТ) na nižem nivou do $120,600 za Продаја na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Fastenal. Poslednja izmena: 8/31/2025

$160K

Софтверски Инжењер
Median $20.7K

Full-Stack softverski inženjer

Рачуновођа
$33.1K
Бизнис Аналитичар
$60.3K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Бизнис Девелопмент
$52.3K
Дата Аналитичар
$64.3K
Дата Сајентист
$19K
Информациони Технолог (ИТ)
$18.2K
Продаја
$121K
Технички Програм Менаџер
$25.8K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Fastenal je Продаја at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $120,600. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Fastenal je $33,114.

