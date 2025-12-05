Direktorijum kompanija
Fast Retailing
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • IT Tehnolog

  • Sve IT Tehnolog plate

Fast Retailing IT Tehnolog Plate

Prosečna IT Tehnolog ukupna kompenzacija u Fast Retailing kreće se od NT$1.09M do NT$1.58M po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Fast Retailing. Poslednje ažuriranje: 12/5/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$40.5K - $47K
Taiwan
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$35.7K$40.5K$47K$51.8K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Potrebno nam je samo 3 još IT Tehnolog prijavas u Fast Retailing da otključamo!

Pozovite svoje prijatelje i zajednicu da anonimno dodaju plate za manje od 60 sekundi. Više podataka znači bolje uvide za tražioce posla poput vas i našu zajednicu!

💰 Prikaži sve Plate

💪 Doprinesi Vaša plata


Doprinesi
Koji su karijerni nivoi u Fast Retailing?

Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane IT Tehnolog ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za IT Tehnolog poziciju u Fast Retailing iznosi NT$1,584,894 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Fast Retailing za IT Tehnolog poziciju je NT$1,092,112.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Fast Retailing

Srodne kompanije

  • Tesla
  • DoorDash
  • Uber
  • SoFi
  • Microsoft
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/fast-retailing/salaries/information-technologist.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.