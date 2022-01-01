Fast Enterprises Plate

Direktorijum kompanija
Plate Fast Enterprises kreću se od $66,300 ukupne kompenzacije godišnje za Продукт Дизајнер na nižem nivou do $159,200 za Продукт Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Fast Enterprises. Poslednja izmena: 10/9/2025

$160K

Софтверски Инжењер
L1 $99.6K
L2 $137K
L3 $127K

Full-Stack softverski inženjer

Produkcijski softverski inženjer

Менаџмент Консултант
Median $130K
Софтверски Инжењеринг Менаџер
Median $135K

Солушн Архитекта
Median $95K
Дата Сајентист
Median $116K
Information Technologist (IT)
$108K
Продукт Дизајнер
$66.3K
Продукт Менаџер
$159K
Пројект Менаџер
$147K
Технички Програм Менаџер
$159K
Технички Писац
$90.9K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Fast Enterprises je Продукт Менаџер at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $159,200. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Fast Enterprises je $127,000.

