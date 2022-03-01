Direktorijum kompanija
Farmers Business Network
Farmers Business Network Plate

Plate Farmers Business Network kreću se od $171,638 ukupne kompenzacije godišnje za Регрутер na nižem nivou do $480,390 za Технички Програм Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Farmers Business Network. Poslednja izmena: 10/9/2025

$160K

Софтверски Инжењер
Median $180K
Дата Сајентист
$205K
Људски Ресурси
$176K

Продукт Менаџер
$199K
Програм Менаџер
$281K
Регрутер
$172K
Технички Програм Менаџер
$480K
Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U kompaniji Farmers Business Network, Dodele akcija/vlasničkih udela su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)

ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Farmers Business Network je Технички Програм Менаџер at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $480,390. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Farmers Business Network je $198,739.

