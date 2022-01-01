Farfetch Plate

Direktorijum kompanija
Plate Farfetch kreću se od $22,689 ukupne kompenzacije godišnje za Копирајтер na nižem nivou do $198,900 za Дата Сајентист na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Farfetch. Poslednja izmena: 10/9/2025

$160K

Софтверски Инжењер
L1 $41.9K
L2 $49K
L3 $44.4K
L4 $53.7K

Frontend softverski inženjer

Backend softverski inženjer

Inženjer podataka

Продукт Менаџер
L2 $45.3K
L3 $70.1K
Дата Аналитичар
Median $37.7K

Маркетинг
Median $105K
Пројект Менаџер
Median $39.9K
Софтверски Инжењеринг Менаџер
Median $69.8K
Бизнис Аналитичар
$111K
Копирајтер
$22.7K
Кастомер Сервис
$75.4K
Дата Сајенс Менаџер
$77.9K
Дата Сајентист
$199K
Финансијски Аналитичар
$54.2K
Људски Ресурси
$24.6K
Information Technologist (IT)
$113K
Регрутер
$85.4K
Солушн Архитекта
$79.4K
УИкс Ресерчер
$47.9K
Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji Farfetch, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (25.00% godišnje)

ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Farfetch je Дата Сајентист at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $198,900. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Farfetch je $54,174.

Drugi resursi