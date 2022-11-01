Direktorijum kompanija
Fareportal
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju

Fareportal Plate

Plate Fareportal kreću se od $16,925 ukupne kompenzacije godišnje za Софтверски Инжењер na nižem nivou do $204,000 za Софтверски Инжењеринг Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Fareportal. Poslednja izmena: 10/15/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Софтверски Инжењер
Median $16.9K
Продукт Менаџер
Median $150K
Софтверски Инжењеринг Менаџер
$204K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

59 25
59 25
Ne vidite svoj naziv pozicije?

Pretražite sve plate na našoj stranici za kompenzacije ili dodajte svoju platu da pomognete otključavanju stranice.


ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Fareportal je Софтверски Инжењеринг Менаџер at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $204,000. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Fareportal je $150,000.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Fareportal

Srodne kompanije

  • Pinterest
  • Lyft
  • Spotify
  • Uber
  • Intuit
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi