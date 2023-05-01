Direktorijum kompanija
Faraday Technology
Faraday Technology Plate

Plate Faraday Technology kreću se od $40,935 ukupne kompenzacije godišnje za Софтверски Инжењер na nižem nivou do $67,810 za Пројект Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Faraday Technology. Poslednja izmena: 10/18/2025

Хардверски Инжењер
$61.4K
Пројект Менаџер
$67.8K
Софтверски Инжењер
$40.9K

ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Faraday Technology je Пројект Менаџер at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $67,810. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Faraday Technology je $61,364.

